Ещё
На Голанских высотах сработал сигнал тревоги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армия Израиля сообщила о срабатывании сирен воздушной тревоги на Голанских высотах 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: Corinna Kern/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
В настоящий момент израильские военнослужащие занимаются изучением деталей случившегося.
В четверг в нескольких районах на Голанских высотах сработали сирены воздушной тревоги. Информацию об этом распространила пресс-служба Армии обороны Израиля.
«В районе Голанских высот в нескольких районах сработали сирены воздушной тревоги», — говорится в сообщении.
В документе также сказано, что сейчас проводится «изучение деталей инцидентов».
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля развернула ПВО на Голанских высотах и открыла там бомбоубежища.
ТК «Звезда»: последние новости
Поражает сразу три цели – эксперт о БМПТ «Терминатор» США возрождают Второй флот ВМС из-за «конкуренции великих держав» «Звезда» публикует видео испытаний уникальных арктических снегоходов
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»178
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов774
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент400
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией9
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине285
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение