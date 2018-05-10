На Голанских высотах сработал сигнал тревоги

В настоящий момент израильские военнослужащие занимаются изучением деталей случившегося.
В четверг в нескольких районах на Голанских высотах сработали сирены воздушной тревоги. Информацию об этом распространила пресс-служба Армии обороны Израиля.
«В районе Голанских высот в нескольких районах сработали сирены воздушной тревоги», — говорится в сообщении.
В документе также сказано, что сейчас проводится «изучение деталей инцидентов».
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля развернула ПВО на Голанских высотах и открыла там бомбоубежища.