На Голанских высотах сработал сигнал тревоги

Армия Израиля сообщила о срабатывании сирен воздушной тревоги на Голанских высотах

В настоящий момент израильские военнослужащие занимаются изучением деталей случившегося.

В четверг в нескольких районах на Голанских высотах сработали сирены воздушной тревоги. Информацию об этом распространила пресс-служба Армии обороны Израиля

«В районе Голанских высот в нескольких районах сработали сирены воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

В документе также сказано, что сейчас проводится «изучение деталей инцидентов».

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля развернула ПВО на Голанских высотах и открыла там бомбоубежища.