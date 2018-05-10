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Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
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Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters
Пилот одного из двух Boeing F/A-18E/F Super Hornet ВМС США в ходе выполнения задания в небе над Сирией почувствовал нехватку кислорода и совершил экстренную посадку на авиабазу Инджирлик в Турции, сообщает The War Zone.
После приземления летчик не смог самостоятельно выбраться из кабины самолета. Поспешившие на помощь медики обнаружили у него симптомы гипоксии. Другой истребитель также в срочном порядке вернулся на базу.
В ВМС США изданию подтвердили инцидент. Анонимные источники The War Zone заявили, что изначально полет двух F/A-18E/F Super Hornet откладывался из-за неисправности кислородной системы на одном из истребителей, а впоследствии неисправности нашли уже во время полета и у второго самолета.
Инцидент произошел 7 марта этого года с двумя F/A-18E/F Super Hornet из 136-й истребительной эскадрильи, которая в составе авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» с 3 мая принимала участие в обстрелах позиций «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в Сирии.
За последние годы «физиологические эпизоды» (внезапное ухудшение самочувствия находящегося в кабине летящего самолета пилота, проявляющееся, в частности, в головокружении, покалывании пальцев и нарушении зрения) были зарегистрированы, например, на самолетах ВМС США F/A-18 Hornet, EA-18G Growler, T-45 Goshawk и F-35 Lightning II.
По мнению военного врача и полковника ВВС США Джея Флоттманна, инциденты возникают из-за взаимодействия авиационной системы истребителя, физических условий полета и снаряжения экипажа, которые в совокупности оказывают «глубокое воздействие» на физиологические системы человека. Эксперт также отмечал, что снаряжение экипажа и предполетные допуски у ВВС и ВМС США отличаются.
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