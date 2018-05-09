США в День Победы провели разведку у Крыма 

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U совершил длительный полет у побережья Крыма. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, передает «Интерфакс».
Самолет с бортовым номером 64-14847 и позывным BUDD21, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение нескольких часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья полуострова. В районе Севастополя он приближался к побережью Крыма на расстояние около 50 км.
Днем ранее американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135V с бортовым номером 64-14844 и позывным TOKEN42, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил очередной полет около границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.