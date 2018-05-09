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США в День Победы провели разведку у Крыма
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Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов

США в День Победы провели разведку у Крыма 

BFM.RU 1 час назад
Фото: commons.wikimedia.org
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U совершил длительный полет у побережья Крыма. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, передает «Интерфакс».
Самолет с бортовым номером 64-14847 и позывным BUDD21, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение нескольких часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья полуострова. В районе Севастополя он приближался к побережью Крыма на расстояние около 50 км.
Днем ранее американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135V с бортовым номером 64-14844 и позывным TOKEN42, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил очередной полет около границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.
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