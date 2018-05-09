Парад Победы прошел на авиабазе Хмеймим

Парад принял командующий группировкой войск ВС РФ в Сирийской Арабской Республике генерал-полковник Александр Журавлев. Командовал парадом генерал-майор Андрей Рузинский.
В среду, 9 мая, на авиабазе Хмеймим состоялся военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В параде приняли участие офицеры управления группировки войск и тактической группы, летчики смешанного авиационного полка, военнослужащие зенитного ракетного полка, медицинского отряда специального назначения, сводный парадный расчет военнослужащих-женщин, подразделения военной полиции ВС РФ, военнослужащие вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.
Парад принял командующий группировкой войск ВС РФ в Сирийской Арабской Республике генерал-полковник Александр Журавлев. Командовал парадом генерал-майор Андрей Рузинский.
В составе механизированной колонны прошли современные образцы российской военной техники, среди которых бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр», БТР-82АМ и другие образцы военной техники стоящие на вооружении.
Ранее Парад в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве.