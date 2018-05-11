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Израиль разбомбил российский «Бук» и С-200
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Израиль разбомбил российский «Бук» и советский С-200 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Omar Sanadiki / Reuters
Израильская авиация в ходе налета на позиции иранских сил на территории Сирии атаковала комплексы противовоздушной обороны «Бук-М1-2», С-200 и С-75. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
В публикации указаны обозначения этих систем по кодификации НАТО — SA-17, SA-5 и SA-2 соответственно. Помимо этого, ракетному обстрелу подвергся «Панцирь-С1» (SA-22) сирийской армии, что было запечатлено на видео.
В ЦАХАЛ пояснили, что удар по комплексам ПВО Сирии был нанесен из-за попыток сбить израильские самолеты.
Израиль атаковал объекты иранских силовиков в ответ на обстрел своих позиций на Голанских высотах из реактивных систем залпового огня. В операции, проведенной ночью 10 мая, участвовали истребители F-15 и F-16, за два часа израильтяне применили 60 авиационных ракет, а также 10 тактических класса «земля — земля».
«Бук-М1-2», разработанный в России в середине 1990-х годов, наряду с «Панцирем» является одним из наиболее современных комплексов ПВО, стоящих на вооружении в Сирии. Согласно открытым данным, в распоряжении сирийских военных имеется от 6 до 20 «Буков» различных модификаций. Это вооружение было передано Дамаску Москвой. Комплексы С-200 были размещены в Сирии еще в 1980-х годах, известно, что некоторое время ими управляли советские расчеты.
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