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Новейший авианосец США столкнулся с проблемами
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СМИ: Начало службы авианосца США Gerald Ford сдвинуто из-за поломок 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni
Новейший авианосец военно-морских сил США Gerald Ford был вынужден вернуться в порт после поломки во время плавания, сроки начала его боевой службы сдвинуты на 2022 год, передает агентство Блумберг.
По данным агентства, технические проблемы с "главным упорным подшипником" энергетической установки на борту авианосца были выявлены еще в январе и все еще не устранены. При этом представители ВМС сообщили об инциденте только несколько недель назад в ходе бюджетных слушаний в конгрессе.
Как сообщается, аналогичная поломка уже происходила во время ходовых испытаний самого дорогого корабля ВМС США в апреле 2017 года.
Ранее планировалось, что авианосец начнет боевую службу в рядах американского флота в 2019 году, однако теперь этот срок сдвинут на 2022 год, сообщает агентство.
США начали строительство новейшего авианосца USS FORD в 2009 году, с этого времени бюджет проекта увеличился на 22% и достиг 12,9 миллиарда долларов. Многократные задержки на этапе строительства, а также огромная стоимость флагманского корабля вызывает критику со стороны американских законодателей в адрес Пентагона и ВМС страны.
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