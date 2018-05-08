Новейший авианосец США столкнулся с проблемами

СМИ: Начало службы авианосца США Gerald Ford сдвинуто из-за поломок

Новейший авианосец военно-морских сил США Gerald Ford был вынужден вернуться в порт после поломки во время плавания, сроки начала его боевой службы сдвинуты на 2022 год, передает агентство Блумберг

По данным агентства, технические проблемы с "главным упорным подшипником" энергетической установки на борту авианосца были выявлены еще в январе и все еще не устранены. При этом представители ВМС сообщили об инциденте только несколько недель назад в ходе бюджетных слушаний в конгрессе.

Как сообщается, аналогичная поломка уже происходила во время ходовых испытаний самого дорогого корабля ВМС США в апреле 2017 года.

Ранее планировалось, что авианосец начнет боевую службу в рядах американского флота в 2019 году, однако теперь этот срок сдвинут на 2022 год, сообщает агентство.