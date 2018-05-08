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Пушков высмеял слова главы Эстонии о военных учениях
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Пушков высмеял слова главы Эстонии о военных учениях 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о профессионализме военнослужащих.
«Глава Эстонии в восторге от учений «Еж-2018»: «Никто не посмеет нас тронуть, если мы будем, как „Еж“. Но не стоит беспокоиться: будь Эстония хоть ежом, хоть ужом или даже ершом, трогать ее никто и так не будет. Зачем и кому она сдалась? Ей не следует преувеличивать свое значение», — написал Пушков в Twitter, передает РИА «Новости».
Отмечается, что ранее Кальюлайд посетила крупнейшие за всю историю независимости республики военные учения Siil-2018 («Ёж-2018») и высоко оценила уровень боевой подготовки солдат.
Напомним, международные военные учения с участием 2 тыс. военнослужащих из 15 государств проходят в Эстонии с 2 по 14 мая.
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