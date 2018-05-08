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СК возбудил дело против ряда сотрудников военной прокуратуры Украины
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СК возбудил дело против ряда сотрудников военной прокуратуры Украины
РИА Новости
1 час назад
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СК РФ
ВОЗБУДИЛ ДЕЛО ПРОТИВ РЯДА СОТРУДНИКОВ ГЛАВНОЙ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ
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