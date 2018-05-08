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Члены Минобороны посетили Могилу неизвестного солдата
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Руководство Минобороны посетило Могилу неизвестного солдата в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Татьяна Латышева
Члены коллегии Минобороны РФ во вторник, накануне Дня Победы, возложили венки и цветы к Могиле неизвестного солдата, сообщает военное ведомство.
"Накануне знаменательной даты — 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне — первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов возложил венок к Могиле неизвестного солдата", — говорится в сообщении.
В торжественной церемонии, которая состоялась в Александровском саду Кремля, приняли участие члены коллегии министерства, руководящий состав Вооруженных сил и ветераны-фронтовики.
Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
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