Члены Минобороны посетили Могилу неизвестного солдата

Руководство Минобороны посетило Могилу неизвестного солдата в Москве

Члены коллегии Минобороны РФ во вторник, накануне Дня Победы, возложили венки и цветы к Могиле неизвестного солдата, сообщает военное ведомство

"Накануне знаменательной даты — 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне — первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов возложил венок к Могиле неизвестного солдата", — говорится в сообщении.

В торжественной церемонии, которая состоялась в Александровском саду Кремля, приняли участие члены коллегии министерства, руководящий состав Вооруженных сил и ветераны-фронтовики.

Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.