Военные экологи вывезут из Арктики 750 тонн мусора

Доставка личного состава и техники экологического взвода будет осуществляться самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации из Новосибирска на аэродром Алыкель, первый рейс спланирован на 25 мая.

Экологический взвод Центрального военного округа в 2018 году вывезет из Арктики 750 тонн мусора. Работы по ликвидации экологического ущерба будут проведены в Норильске Красноярский край ): на аэродроме Алыкель и в самом городе.

Военнослужащие приступят к очистке с середины июня. Всего подразделение насчитывает 30 человек, а также 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора. Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью.

Доставка личного состава и техники экологического взвода будет осуществляться самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации из Новосибирска на аэродром Алыкель. Первый рейс спланирован на 25 мая.