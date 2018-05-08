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Военные экологи вывезут из Арктики 750 тонн мусора
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Военные экологи вывезут из Арктики 750 тонн мусора 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Доставка личного состава и техники экологического взвода будет осуществляться самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации из Новосибирска на аэродром Алыкель, первый рейс спланирован на 25 мая.
Экологический взвод Центрального военного округа в 2018 году вывезет из Арктики 750 тонн мусора. Работы по ликвидации экологического ущерба будут проведены в Норильске (Красноярский край): на аэродроме Алыкель и в самом городе.
Военнослужащие приступят к очистке с середины июня. Всего подразделение насчитывает 30 человек, а также 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора. Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью.
Доставка личного состава и техники экологического взвода будет осуществляться самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации из Новосибирска на аэродром Алыкель. Первый рейс спланирован на 25 мая.
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