Боевые корабли Северного флота примут гостей 9 мая

Боевые корабли Северного флота примут гостей в честь Дня Победы

Боевые корабли откроют для посещения 9 мая в честь Дня Победы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе флота.

"9 мая в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне боевые корабли Северного флота примут участие в торжественных мероприятиях. Утром на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения флота в честь праздника состоится торжественный подъем государственного и военно-морского флагов. Также корабли будут украшены флагами расцвечивания. В главной базе Северного флота — Североморске и в городе-герое Мурманске для посетителей будут открыты боевые корабли", — указано в сообщении.

В частности, на причале Мурманского морского вокзала посетители смогут подняться на борт и осмотреть малый ракетный корабль "Айсберг", базовый тральщик "Ельня" и противодиверсионный катер "Валерий Федянин" Кольской флотилии разнородных сил.

В пункте постоянного базирования Североморске на своих штатных причалах гостей примут большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" и большой десантный корабль "Александр Отраковский".

В Кольском заливе на траверзе памятника Защитникам Советского Заполярья встанут на бочки малые противолодочные корабли "Брест" и "Снежногорск", которые выполнят артиллерийский салют в память о павших героях Великой Отечественной войны.