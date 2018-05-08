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Боевые корабли Северного флота примут гостей 9 мая
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Боевые корабли Северного флота примут гостей в честь Дня Победы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Боевые корабли откроют для посещения 9 мая в честь Дня Победы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе флота.
"9 мая в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне боевые корабли Северного флота примут участие в торжественных мероприятиях. Утром на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения флота в честь праздника состоится торжественный подъем государственного и военно-морского флагов. Также корабли будут украшены флагами расцвечивания. В главной базе Северного флота — Североморске и в городе-герое Мурманске для посетителей будут открыты боевые корабли", — указано в сообщении.
В частности, на причале Мурманского морского вокзала посетители смогут подняться на борт и осмотреть малый ракетный корабль "Айсберг", базовый тральщик "Ельня" и противодиверсионный катер "Валерий Федянин" Кольской флотилии разнородных сил.
В пункте постоянного базирования Североморске на своих штатных причалах гостей примут большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" и большой десантный корабль "Александр Отраковский".
В Кольском заливе на траверзе памятника Защитникам Советского Заполярья встанут на бочки малые противолодочные корабли "Брест" и "Снежногорск", которые выполнят артиллерийский салют в память о павших героях Великой Отечественной войны.
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