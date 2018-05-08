Корабли Каспийской флотилии примут участие в параде

Три корабля Каспийской флотилии примут участие в параде 9 мая в Астрахани

Корабли Каспийской флотилии "Великий Устюг", "Волгодонск" и буксир-спасатель примут участие в морском параде Победы в Астрахани . Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Малый ракетный корабль "Великий Устюг", малый артиллерийский корабль "Волгодонск", а также спасательное судно-буксир "СБ-738" примут участие в параде, посвященной 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне в Астрахани 9 мая", — отметил Астафьев.

Отряд уже прибыл на место якорной стоянки на рейд Астрахани, а в среду ошвартуется на набережной напротив острова "Городской".

После морского парада жители и гости Астрахани смогут побывать на этих кораблях, ознакомиться с условиями службы и быта экипажей. На спасательном буксире гостям также продемонстрируют новейшее водолазное оборудование, которое применяет личный состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ.