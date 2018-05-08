В ВС США увеличат число русскоязычных специалистов 

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Минобороны РФ опубликовало видео с боевыми возможностями "Терминатора"

ВМС США возрождают Второй флот на фоне растущей "конкуренции великих держав"

Авианосец Harry Truman приступил к воздушным операциям против ИГ в Сирии