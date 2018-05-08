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В ВС США увеличат число русскоязычных специалистов
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В ВС США увеличат число русскоязычных специалистов 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Министр обороны США должен будет представить Конгрессу план решения проблемы нехватки в вооруженных силах специалистов, владеющих русским, китайским и корейским языками. Соответствующая поправка предложена к законопроекту о финансировании и политике Пентагона на 2019 год, ее текст был распространен в понедельник аппаратом комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил.
Согласно одной из предлагаемых статей, не позднее, чем через 180 дней после вступления закона в силу, глава минобороны США должен будет провести оценку того, насколько остро в ведомстве стоит проблема нехватки людей со знанием русского, китайского и корейского. После этого глава Пентагона представит Конгрессу план того, каким образом министерство намеревается решать проблему некомпетентности "в жизненно важных областях" в ближайшем будущем и отдаленной перспективе.
Законопроект будет рассмотрен комитетом на этой неделе, после этого он поступит на голосование в Палату представителей. Затем работа над ним продолжится уже в Сенате США.
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