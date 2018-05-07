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Минобороны получит комплексы БЛА «Элерон-3»
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Комплексы БЛА «Элерон-3» поставят подразделениям Минобороны России в мае 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Офицеры военного представительства в Казане приступили к технической приемке беспилотных летательных комплексов «Элерон-3». В рамках текущего гособоронзаказа, в мае предприятие изготовитель передаст подразделениям Минобороны России 30 комплексов.
В настоящее время на серийные беспилотники «Элерон-3» устанавливается модуль с ИК-камерой и телевизионной низкоуровневой камерой или модуль с телевизионной камерой и тепловизором. «Элерон-3» может выполнять полеты в автономном и радиокомандном режимах, в режиме облета или многократного прохода над заданной точкой. Возврат к месту старта автоматический. Для навигации используются системы GPS и ГЛОНАСС.
Беспилотник «Элерон-3» — специальное разведывательное средство ближнего радиуса действия. Максимальный взлетный вес аппарата — 5,3 кг, масса полезной нагрузки — до 1 кг. Беспилотник способен развивать скорость до 130 км в час и подниматься на высоту до 4 тыс. метров.
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