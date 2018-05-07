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Британия обвинила Сирию в тайном производстве химоружия
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Британия обвинила Сирию в тайном производстве химического оружия 

BFM.RU 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Власти Сирии продолжают тайно производить химическое оружие, заявил заместитель постпреда Британии при ООН Джонатан Аллен. Он полагает, что этим объясняется нежелание Дамаска предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю информацию о своей программе создания боевых отравляющих веществ. По словам Аллена, каждый раз Сирия представляет «бесчисленное множество оправданий».
«То, что они это не делают, вызывает подозрения у всех. Есть причина, почему они не хотят закончить декларацию (оформляется при вступлении в ОЗХО) и ответить на вопросы: потому что они продолжают скрытую программу химического оружия», — приводит его слова ТАСС.
В сентябре 2013 года Cовбез ООН принял резолюцию об уничтожении химоружия в Сирии, и в течение 2014 года с территории страны было вывезено и ликвидировано 1200 т отравляющих веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия. Тем не менее, в ОЗХО с подачи западных стран склоняются к тому, что власти в Дамаске не полностью раскрыли программу химического оружия страны при вступлении в организацию в 2013 году.
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