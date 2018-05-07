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США поставят в Европу «Страйкеры»
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СМИ: США поставят в Европу вооружения для подготовки к «столкновению» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: U.S. Army / Sgt. Paige Behringer
США отправят в Европу новый бронетранспортер "Страйкер" для обеспечения мобильности бригад американской армии в Европе. Об этом сообщает Warrior Maven.
Издание отмечает, что машина может оснащаться системами обнаружения и ведения огня. Так, на "Страйкер" могут быть установлены противовоздушные ракеты, позволяющие уничтожать вертолеты и беспилотники.
"Мы ищем срочное решение для столкновения в ближайшее время", — заявил изданию директор Программы по анализу и оцениванию в армии США генерал-майор Джон Феррари.
Как отмечается в статье, поставки запланированы на 2020 год. "Страйкеры", по мнению издания, войдут в состав системы противовоздушной обороны средствами ближнего действия (SHORAD — Прим. ред.).
Выпуск первых бронетранспортеров ориентированных под SHORAD запланирован на 2019 год, сообщает издание.
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