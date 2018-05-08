«Они всерьез боятся Россию»

Финляндии стартовали учения, в которых примут участие Силы обороны страны, военнослужащие США Норвегии , сообщают местные СМИ. Это не первые совместные манёвры финской армии и ВС НАТО . Следующие запланированы на 2021 год — они станут крупнейшими в истории Финляндии. Эксперты считают, что ряд финских политиков пытаются добиться вступления их государства в альянс. При этом, согласно данным соцопросов, большинство населения негативно относится к этой идее. Каковы перспективы Хельсинки стать частью Североатлантического блока, разбирался RT.

Международные военные учения Arrow 18 («Стрела-18») начались 7 мая на территории Финляндии. В них примут участие вооружённые силы страны, а также военнослужащие армии США и Норвегии. Об этом сообщает финский телеканал Yle.

Отмечается, что в манёврах примут участие около 3,2 тыс. военнослужащих из числа финских призывников, а также «некоторое количество» профессиональных военных Сил обороны Финляндии. Также в учениях будут задействованы 150 танков, 300 единиц другой сухопутной военной техники и многоцелевые боевые самолёты F/A-18 Hornet.

«Совместно с представителями финской армии в военной игре будет задействовано 150 военнослужащих американских вооружённых сил и 50 норвежских военных», — сказано в сообщении Yle.

По сведениям издания, целью учений станет отработка взаимодействия между различными видами ВС Финляндии в ходе наступательных и оборонительных операций. Кроме того, во время манёвров будут проведены учебные стрельбы из различных систем вооружения. Также будет отрабатываться кооперация между разными уровнями командования, наведение авиации и непосредственная авиационная поддержка войск.

Как пишут местные СМИ, учения пройдут в районе полигона Ниинисало, который расположен неподалёку от города Канкаанпяа в провинции Сатакунта. Там на постоянной основе базируется артиллерийская бригада Сил обороны Финляндии. Учения продлятся до 18 мая.

Повышение боеспособности

В настоящий момент Финляндия не входит в НАТО. При этом государство с 1994 году принимает участие в программе «Партнёрство во имя мира». Это программа военного сотрудничества Североатлантического альянса с европейскими государствами и бывшими советскими республиками, которые не являются членами организации. В этом статусе финское государство неоднократно участвовало в учениях, которые проходили под руководством НАТО. Так, в марте и октябре 2012 года ВВС Финляндии участвовали в учениях альянса в небе стран Прибалтики.

В 2021 году на территории Финляндии должны пройти учения с участием большей части стан альянса. Как пишут финские СМИ, манёвры будут организованы по образцу военной игры Aurora 17, которые прошли в 2017 году в Швеции . Они станут крупнейшими в истории Финляндии. По словам министра обороны страны Юсси Ниинистё, цель мероприятия, которое будет проведено в 2021 — повышение боеспособности финской армии и отработка взаимодействия её военнослужащих с военными из Североатлантического альянса.

«Ряд политиков и обычных людей в Финляндии всерьёз боятся нашу страну. Это связано с тем, что в официальной историографии этого государства период пребывания Финляндии в составе Российской империи рассматривается как оккупация. Играет здесь свою роль и нагнетание антироссийской истерии со стороны как местных, так и европейских журналистов и политиков», — сказал эксперт.

При этом он отмечает, что реальная угроза финской безопасности и территориальной целостности со стороны РФ отсутствует.

«Само собой, мы не собираемся нападать на Финляндию, и территориального спора с финнами у нас нет. Однако это не имеет значения, когда надо создать образ врага. Поэтому в большинстве учений, которые проводятся финскими военнослужащими, наша армия будет рассматриваться как условный противник», — уверен Храмчихин.

«Не пользуется поддержкой общества»

Эксперт также пояснил, что боеготовность финских Сил обороны сейчас сохраняется на весьма высоком уровне.

«Несмотря на то, что армия Финляндии серьёзно уступает в техническом оснащении вооружённым силам той же Франции ФРГ или Великобритании , боеготовность Сил обороны гораздо выше, в том числе и потому, что они комплектуются на призывной основе. Кроме того, в случае угрозы своей безопасности они не могут рассчитывать на безусловную поддержку НАТО, а потому вынуждены быть готовы обеспечить свою безопасность сами», — сказал Храмчихин.

Он отметил, что ряд политических сил в Финляндии, тем не менее, лоббирует идею вхождения Хельсинки в Североатлантический альянс, прикрываясь в том числе и вымышленной угрозой со стороны России.

«Однако вступление вряд ли произойдёт в том числе и потому, что в финском обществе это идея не пользуется широкой поддержкой», — отметил Храмчихин.

Слова эксперта подтверждают и статистические данные. В 2017 году по заказу финской газеты Helsingin Sanomat был проведён социологический опрос, который показал, что за вступление страны в НАТО выступают лишь 22% респондентов. При этом 59% однозначно высказались против этой идеи, а ещё 19% заявили, что не имеют своего мнения по данной проблеме.

«Результаты соцопроса показали, что процент противников и сторонников вхождения в Североатлантический альянс одинаков почти во всех слоях населения. Эта идея непопулярна в равной степени среди мужчин и среди женщин, среди молодых и пожилых людей, среди жителей как сельских районов, так и городов, трудоустроенных граждан и безработных», — отмечалось в публикации Helsingin Sanomat.

По данным газеты, единственным исключением стала позиция правящей партии Национальная коалиция. 45% её членов выступили за вступление станы в альянс, 43% против, 2% воздержались.

«Подавляющее большинство членов остальных партий решительно высказались против идеи членства Хельсинки в НАТО», — говорится в материале Helsingin Sanomat.

Доцент кафедры политической теории МГИМО , кандидат политических наук Кирилл Коктыш считает, что идею вхождения финского государства в Североатлантический альянс лоббируют определённые политики ради своей собственной выгоды.

«Эти политики делают расчёт на то, что после начала процесса вступления Финляндии в НАТО они займут должности в государственных органах, занимающихся вопросами интеграции с альянсом. На таких постах люди, как правило, отвечают за перераспределение или выделение денег, а значит — могут использовать это положение с выгодой для себя», — уверен эксперт.

Он также отметил, что Финляндия вряд ли станет членом НАТО в ближайшее время.

«Дело тут не только и не столько в общественном мнении. Вступление в НАТО сопряжено с серьёзными расходами. Более того, ежегодно каждое государство-член блока должно выделять не менее 2% от своего ВВП в бюджет этой организации, тем самым косвенно помогая военно-промышленному комплексу США. Большинство финнов такие расходы нести не хотят», — заключил Коктыш.

Согласно данным открытых источников, в настоящий момент финские власти тратят каждый год на оборонные нужды около 1,2% от своего ВВП.

С миру по нитке

Сейчас в Силах обороны Финляндии проходят службу чуть более 33 тыс. человек. Это одна из немногих армий в Европе, которая комплектуется в основном на призывной системе. В зависимости от вида вооружённых сил и воинской специальности молодые люди в возрасте 18 лет призываются на двенадцать, девять или шесть месяцев. В Силы обороны входят ВВС, Сухопутные войска и ВМС. Финская армия имеет на вооружении образцы военной техники собственного производства, а также оружие произведённое как в странах НАТО, так и в России.

Например, основным танком, который применяется финскими военными, является Leopard 2A6 немецкого производства, при этом для перевозки солдат используются как бронетранспортёры Sisu Pasi XA-180/185, созданные финскими разработчиками, так и российские БМП-2, которые были куплены у ФРГ после объединения двух Германий. Также Силы обороны широко применяют российские гаубицы Д-30, американские системы залпового огня M270 MLRS, а также орудия 155 K 83, произведённые в Финляндии. Основным стрелковым оружием в финской армии остаётся автоматическая винтовка RK.62, разработанная на основе советского автомата АК-47.

После Второй мировой войны финские вооружённые силы принимали участие в ряде военных операций в составе миротворческого контингента ООН , а также в рамках программ сотрудничества с НАТО. Так, Силы обороны входили в состав группы миротворцев в Сомали Боснии и Герцеговине , а также участвовали в операции Международных сил по обеспечению стабильности в Косово (KFOR). Кроме того, финские военные выполняют задачи в рамках операции «Решительная поддержка» на территории Афганистана , а также вместе с другими членами Международной коалиции участвуют в боевых действиях против ИГ* в Ираке