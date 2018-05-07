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Новый комплекс ПВО изменит потенциал «Адмирала Кузнецова»
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Новый комплекс ПВО изменит боевой потенциал «Адмирала Кузнецова» 

Российская Газета 6 минут назад
Фото: Российская Газета
Как говорит заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Виктор Бурсук, новая система защиты будет сопоставима с американской AEGIS. Его слова приводит издание Strategic Culture.
"Полимент-Редут" — зенитный ракетный комплекс морского базирования с установкой вертикального пуска, которые состоят из модулей по четыре или восемь ячеек каждый. В одной ячейке располагается один транспортно-пусковой контейнер с ракетой большой или средней дальности — 9М96Е, 9М96Е2 или четыре ракеты малой дальности — 9М100.
9M100 — твердотопливная ракета с дальностью от десяти до пятнадцати километров, оснащенная инфракрасной головкой самонаведения. 9М96Е и 9М96Е2 используют инерционно-командное наведение, а на конечном участке — активное радиолокационное самонаведение.
9M96 — новая ракета, которая в состоянии перехватывать цели на скорости 4800-5000 метров в секунду и на высоте до 35 километров. Она может уничтожать объекты на расстоянии до 150 километров.
В состав ЗРС входит РЛС "Полимент" с четырьмя фазированными решетками, способная отслеживать до 16 цеелй одновременно.
Комбинация трех видов ракет и современной РЛС позволяет системе "Полимент-Редут" выполнять роль сразу трех разных комплексов ПВО, пишет Strategic Culture Она обеспечивает кораблю многуровневую защиту и сокращает время реакции на атаку с воздуха. Вертикальный старт позволяет ракетам поражать цели, приближающиеся с любого направления. По мнению автора статьи Аркадия Савицкого, новая система ПВО даст "Адмиралу Кузнеову" и другим кораблям, на которые она будет установлена, возможность обеспечивать противовоздушную оборону целых районов, что крайне важно для военно-морского флота, выполняющего широкий круг задач в различных регионах мира.
Напомним, что модернизация российского авианосца "Адмирал Кузнецов" должна начаться в мае нынешнего года. Ремонтировать авианосец, приписанный к Северному флоту, будут в Мурманске. Планируется, что в боевой состав корабль вернется в 2021 году.
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