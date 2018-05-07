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Беспилотник «Корсар» повысит точность артиллерии
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Беспилотник «Корсар» значительно повысит точность артиллерии — эксперт 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Беспилотник «Корсар» позволит значительно повысить эффективность российской артиллерии. Об этом сообщил заместитель главкома ВВС РФ с 2003 по 2007 год, генерал-лейтенант запаса, кандидат технических наук Айтеч Бижев.
По словам эксперта, беспилотный летательный аппарат «Корсар» имеет двойное назначение и может использоваться как для артиллерийской разведки, так и для нанесения ударов по земле.
«Это уникальный БПЛА двойного назначения. Он предназначен для артиллерийской разведки. Радиус действия около 200 километров, высота полета — около трех километров. Благодаря оптико-электронным средствам слежения, он может в режиме реального времени вести корректировку артиллерийского огня. Но также на нем размещены гранатометы, что позволяет ему наносить удары по наземным целям», — рассказал Бижев.
Главные задачи БПЛА — разведка, доставка грузов, нанесение ударов и ведение радиоэлектронной борьбы. По словам замминистра обороны РФ Юрия Борисова, «Корсар» приближен к беспилотникам оперативного назначения.
Беспилотник впервые продемонстрирован широкой публике в рамках Парада Победы 9 мая 2018 года в Москве.
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