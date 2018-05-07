Беспилотник «Корсар» повысит точность артиллерии

Беспилотник «Корсар» значительно повысит точность артиллерии — эксперт

Беспилотник «Корсар» позволит значительно повысить эффективность российской артиллерии. Об этом сообщил заместитель главкома ВВС РФ с 2003 по 2007 год, генерал-лейтенант запаса, кандидат технических наук Айтеч Бижев.

По словам эксперта, беспилотный летательный аппарат «Корсар» имеет двойное назначение и может использоваться как для артиллерийской разведки, так и для нанесения ударов по земле.

«Это уникальный БПЛА двойного назначения. Он предназначен для артиллерийской разведки. Радиус действия около 200 километров, высота полета — около трех километров. Благодаря оптико-электронным средствам слежения, он может в режиме реального времени вести корректировку артиллерийского огня. Но также на нем размещены гранатометы, что позволяет ему наносить удары по наземным целям», — рассказал Бижев.

Главные задачи БПЛА — разведка, доставка грузов, нанесение ударов и ведение радиоэлектронной борьбы. По словам замминистра обороны РФ Юрия Борисова, «Корсар» приближен к беспилотникам оперативного назначения.