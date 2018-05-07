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США назвали беззащитными перед «Кинжалами»
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США оказались беззащитны перед российскими «Кинжалами», пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американские военные обеспокоены сообщениями о заступлении российских МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на боевое дежурство, сообщает портал Military Watch.
Несколько высокопоставленных военнослужащих в Пентагоне отметили, что США не обладают защитой от российского гиперзвукового оружия. Так, например, американская армия не может противостоять оружию, развивающему скорость более трех Махов, в то время как новейшие российские ракеты могут достигать пяти, десяти, и даже 20 Махов. Военачальники также отмечают, что США не способны справиться даже с советскими дозвуковыми ракетами семейства SCUD.
МиГ-31 оптимизирован для перевозки чрезвычайно тяжелых ракет, а его высокая скорость отлично подходит для развертывания "Кинжала". Запуск ракеты происходит на высоте более 10 километров. Благодаря аэродинамической системе управления "Кинжал" может маневрировать и обходить опасные зоны. Он поражает цели на расстоянии около 2000 километров, что превосходит дальность ПВО потенциального противника.
Ранее заместитель министра обороны Юрий Борисов подчеркнул, что Кинжал" неуязвим и обладает серьезной боевой мощью. Основными целями этих ракет он назвал крупные корабли. Эксперты отмечают, что ни одна другая страна в мире не имеет такого вида оружия, как "Кинжал".
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