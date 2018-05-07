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Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
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Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой 

Рамблер 20 минут назад
Самарское управление ФСБ изъяло из ангара в посёлке под Самарой целый арсенал оружия. На складе обнаружили 52 единицы огнестрельного оружия и 35 700 патронов. Также специалисты обнаружили в ангаре четыре бронетранспортёра, бортовой УАЗ с установленным в кузове сейфом для транспортировки крупных партий оружия и высокоточные станки для его возможной переделки.
По предварительной информации, владелец арсенала — Сергей Марченко, бывший в девяностые годы крупным криминальным авторитетом. Он специализировался на торговле оружием и краденными автомобилями. В 1999 журналисты сообщали о похищении и изнасиловании 13 девушек в резиденции авторитета, но к уголовной ответственности его так и не привлекли. Долгое время Марченко жил за границей, но не отошёл от бизнеса, а несколько лет назад вернулся в Самару.
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