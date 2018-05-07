Ещё
В ЗВО завершилось летно-тактическое учение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЗВО завершилось летно-тактическое учение с экипажами истребительного авиаполка 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе выполнения задач летчики на новейших двухместных истребителях Су-30СМ отработали взлет в составе пары, прикрытие войск с воздуха, полет на перехват воздушной цели и ее поражение электронными пусками ракет.
В Западном военном округе завершилось летно-тактическое учение с экипажами истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО, базирующегося в Курской области.
В ходе практической части летчики на новейших двухместных истребителях Су-30СМ отработали взлет в составе пары, прикрытие войск с воздуха, полет на перехват воздушной цели и ее поражение электронными пусками ракет.
Кроме того, летный состав истребителей выполнил задачи по ближнему маневренному воздушному бою с уходом от воздушных средств поражения с помощью системы выброса ложных целей ППИ-26.
Учебные вопросы учения отрабатывались как в светлое, так и темное время суток, в условиях минимальной видимости и сложного радиотехнического обеспечения полетов. Это позволяет развивать навыки экипажей в самостоятельном принятии решений.
В летно-тактическом учении было задействовано до 10 истребителей, проведено более 20 самолетовылетов.
ТК «Звезда»: последние новости
Москва глазами «Терминатора»: видео из БМПТ, идущих на репетицию парада Победы «Звезда» публикует кадры испытаний новейшего беспилотника «Корсар» США возрождают Второй флот ВМС из-за «конкуренции великих держав»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина518
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев173
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели286
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»171
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой976
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
16:57
Российское правительство ушло в отставку
Политика
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение