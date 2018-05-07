В ЗВО завершилось летно-тактическое учение с экипажами истребительного авиаполка

В ходе выполнения задач летчики на новейших двухместных истребителях Су-30СМ отработали взлет в составе пары, прикрытие войск с воздуха, полет на перехват воздушной цели и ее поражение электронными пусками ракет.

В Западном военном округе завершилось летно-тактическое учение с экипажами истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО, базирующегося в Курской области

В ходе практической части летчики на новейших двухместных истребителях Су-30СМ отработали взлет в составе пары, прикрытие войск с воздуха, полет на перехват воздушной цели и ее поражение электронными пусками ракет.

Кроме того, летный состав истребителей выполнил задачи по ближнему маневренному воздушному бою с уходом от воздушных средств поражения с помощью системы выброса ложных целей ППИ-26.

Учебные вопросы учения отрабатывались как в светлое, так и темное время суток, в условиях минимальной видимости и сложного радиотехнического обеспечения полетов. Это позволяет развивать навыки экипажей в самостоятельном принятии решений.

В летно-тактическом учении было задействовано до 10 истребителей, проведено более 20 самолетовылетов.