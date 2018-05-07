США оказались беззащитны перед «Кинжалами»

Командование американской армии с обеспокоенностью встретило сообщение о развертывании российских гиперзвуковых ракет морского и воздушного базирования, а также баллистических ракет с гиперзвуковыми боеголовками.

— У нас нет эффективной защиты от оружия, обладающего скоростью более 3 Махов. Имеющиеся у США средства противовоздушной обороны предназначены для перехвата максимум сверхзвуковых целей — при этом, как показали недавние боевые действия, они порой не могут справиться даже с советскими дозвуковыми ракетами семейства SCUD, — признались опрошенные журналом Military Watch военачальники. — Поэтому ракеты, летающие на скоростях 5, 10, а то и 20 Махов — как стратегическая боеголовка "Авангард", ставят под угрозу само существование войск США и их союзников.

И если в случае с морским "Цирконом" и предназначенным для баллистических ракет "Авангардом" американские военные утешают себя тем, что вживую их не видели и эти комплексы еще проходят испытания, то новость о 10 "Кинжалах" на боевом дежурстве, готовых к реальному применению, грянула в штабах армии США как гром среди ясного неба.

Специальным образом модифицированный перехватчик МиГ-31К как нельзя лучше подходит для использования с "Кинжалами". Этот самолет изначально предназначался для применения тяжелых ракет "воздух-воздух" дальнего радиуса действия — таких как Р-33 и Р-37. Поэтому гиперзвуковой "Кинжал" для него — посильная ноша. Тактика применения нового оружия предполагает подъем самолета на большую высоту и разгон до максимальной скорости. МиГ-31 — самый быстрый из серийных перехватчиков, способный забираться в стратосферу.

Запуск "Кинжала" происходит на высоте более 10 километров, после отделения ракеты от носителя включается ее двигатель, за считанные секунды разгоняющий четырехметровый снаряд до гиперзвуковых скоростей.

— Это высокоточное и неуязвимое оружие. Ракета управляется на всей протяженности полета, обходя зоны действия ПВО и ПРО, она способна преодолеть любую оборону без ущерба для выполняемой задачи, — рассказал заместитель министра обороны России по вооружению Юрий Борисов. Дальность полета в 2000 километров избавляет самолет-носитель от необходимости приближаться к цели.

О боевом оснащении "Кинжала" не сообщается, однако известно, что ракеты такого класса могут нести как обычную, так и ядерную боеголовку массой до полутонны. Основными целями "Кинжалов" Борисов назвал крупные корабли.

— Учитывая скорость и массу заряда, одной ракеты достаточно для нейтрализации любого, даже самого большого корабля, — отметил Military Watch.

Кстати, число развернутых Россией гиперзвуковых ракет соответствует количеству имеющихся у США авианосцев типа Nimitz.