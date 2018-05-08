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Как издеваются в британской армии
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Как издеваются в британской армии 

ИноСМИ 53 минуты назад
Фото: ИноСМИ
В Великобритании военный трибунал ищет армейского инструктора, который не только жестоко издевался над женщиной-новобранцем во время учений, но и снял все происходящее на видео.. За последние три ролик получил тысячи перепостов в социальных сетях.
Старший офицер британской армии в отставке сказал Sun Online, что поведение инструктора не соответствует современным стандартам. «Армейская подготовка обычно проходит в жестких условиях. Нет ничего дурного в том, чтобы оказаться в луже и так далее, но, то что произошло — за гранью разрешенного, — сказал он. — В наши дни существуют очень строгие правила. Речь идет о поощрительных высказываниях типа „Давай, ты можешь это сделать“. Агрессивное, уничижительное оскорбление в этом клипе выходит за рамки современной практики». Он добавил: «Таким способом добивались результата в прошлые времена. Новые исследования показывают, что поощрение солдат гораздо более эффективно».
В клипе показана новобранец, которая преодолевает речной поток. Капрал требует, чтобы она подошла к нему: «Давай (далее нецензурно — прим. перев.) сюда!» Он заставляет ее встать на колени прямо в мутной воде и задает ей вопросы: «Почему ты в моей реке? Ты кто, (далее нецензурно — прим. перев.) убийца или мышь?». Затем он приказывает женщине продемонстрировать воинские навыки и, выйдя из воды, заколоть условного противника. В это время женщина громко плачет, а инструктор продолжает издеваться над ней. В настоящее время в британской армии служат около семи тысяч женщин.
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