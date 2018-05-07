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«Терминаторы» показали в действии
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«Терминаторы» показали в действии 

Рамблер 2 часа назад
Министерство обороны России опубликовало на своей странице в соцсети Facebook видео с новейшей боевой машиной огневой поддержки «Терминатор».
На кадрах БМПТ запечатлена при прохождении полосы препятствий: на ней «Терминатор» преодолевает плохо проходимые места, в том числе водные преграды, и стреляет из всех типов своих вооружений.
Боевая машина «Терминатор» оснащена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, таким же количеством автоматических гранатометов АГ-17Д калибром 30 миллиметров, четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» и 7,62-миллиметровым модернизированным танковым пулеметом Калашникова.
В военном ведомстве отметили, что назначением «Терминатора» является ведение маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений, а условиями его применения — использование противником оружия массового поражения, в том числе ядерного.
Ранее стало известно, что «Терминатор» впервые примет участие в Параде Победы нынешнего года.
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