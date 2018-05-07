Эрдоган назвал сроки турецкой операции в Сирии

Турция останется в сирийском Африне до тех пор, пока там не будет безопасно. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган , передает Hürriyet Daily News.

Он добавил, что следующие на очереди Идлиб, Манбидж и Телль-Рифъат. По словам президента Турции, операция «Оливковая ветвь» началась довольно поздно.

«Нам нужно было начать ее раньше. Если бы мы это сделали, то [турецкая провинция] Килис» не подвергалась бы атакам так много раз», — пояснил он.

Войска, которых поддерживает турецкая армия, 18 марта заявили о полном контроле на центром Африна, который с 2012 года контролировали отряды YPG.