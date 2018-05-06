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Украинские силовики подорвались на мине в Донбассе
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Украинские силовики подорвались на мине в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские силовики подорвались на взрывном устройстве в Донбассе, один погиб, двое получили ранения, сообщает пресс-центр Объединенных сил Украины в Facebook.
Сообщается, что в воскресенье во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, которая действует на горловском направлении.
"На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое ранены", — говорится в сообщении.
При этом, согласно сообщению, на место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которой ополченцы открыли огонь.
"После короткого огневого столкновения резервная группа приступила к преследованию противника, во время которого трое боевиков были уничтожены. Подразделения Объединенных сил приведены в полную боевую готовность", — сообщает пресс-центр.
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