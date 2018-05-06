Украинские силовики подорвались на мине в Донбассе

Украинские силовики подорвались на взрывном устройстве в Донбассе, один погиб, двое получили ранения, сообщает пресс-центр Объединенных сил Украины в Facebook.

Сообщается, что в воскресенье во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, которая действует на горловском направлении.

"На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое ранены", — говорится в сообщении.

При этом, согласно сообщению, на место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которой ополченцы открыли огонь.