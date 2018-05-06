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Авиагруппе «Стрижи» исполнилось 27 лет
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Авиационной группе высшего пилотажа «Стрижи» исполнилось 27 лет 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
За свою историю летный состав выполнил демонстрационные полеты в 28 странах.
Экипажи авиагруппы выполняют комплексы фигур высшего пилотажа на высокоманевренных истребителях МиГ-29.
За свою историю летный состав выполнил демонстрационные полеты в 28 странах. Пилотажная группа стала постоянный участником авиакосмического салона МАКС, международных соревнований летного мастерства авиационных экипажей «Авиадартс», патриотических акций, проводимых в различных регионах страны, и других мероприятий, как на территории России и за ее пределами.
Во время проведения военного парада на Красной площади экипажи «Стрижей» выполнят совместный пролет с летчиками авиагруппы «Русские Витязи» в едином воздушном строю.
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