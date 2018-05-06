Авиагруппе «Стрижи» исполнилось 27 лет

Авиационной группе высшего пилотажа «Стрижи» исполнилось 27 лет

За свою историю летный состав выполнил демонстрационные полеты в 28 странах.

Экипажи авиагруппы выполняют комплексы фигур высшего пилотажа на высокоманевренных истребителях МиГ-29.

За свою историю летный состав выполнил демонстрационные полеты в 28 странах. Пилотажная группа стала постоянный участником авиакосмического салона МАКС, международных соревнований летного мастерства авиационных экипажей «Авиадартс», патриотических акций, проводимых в различных регионах страны, и других мероприятий, как на территории России и за ее пределами.

Во время проведения военного парада на Красной площади экипажи «Стрижей» выполнят совместный пролет с летчиками авиагруппы «Русские Витязи» в едином воздушном строю.