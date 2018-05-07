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«Корсар» показали в действии
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Минобороны продемонстрировало возможности беспилотника «Корсар» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Минобороны России опубликовало в Facebook видеоролик, демонстрирующий возможности беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа "Корсар".
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ в понедельник опубликует в социальных сетях видеоролики, демонстрирующие возможности новейших отечественных систем вооружения, которые впервые примут участие в Параде Победы 9 мая в Москве.
На кадрах ролика продолжительностью 40 секунд, опубликованных ведомством, показан взлет беспилотника, а также процесс выбора цели, посадка летательного аппарата.
"Впервые в рамках Парада Победы по Красной площади проедет новейший российский БПЛА самолетного типа "Корсар". Аппарат предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, поражения объектов противника и доставки грузов в назначенные районы", — поясняется в сообщении.
Как сообщает ведомство, его оборудование позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные. Продолжительность полета аппарата составляет до 10 часов, максимальная высота — шесть километров, радиус действия — более 160 километров.
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