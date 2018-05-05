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Комплекс «Пересвет» будет модернизирован
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Боевой лазерный комплекс «Пересвет» будет модернизирован 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Минобороны России /
Боевой лазерный комплекс "Пересвет" будет модернизирован и в ближайшие годы представлен публике на Параде Победы, сообщил замминистра обороны Юрий Борисов.
Лазерный комплекс был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в ходе выступления перед Федеральным собранием. Он стал одним из нескольких новейших образцов уникального отечественного оружия. Название комплексу выбиралось в ходе всероссийского голосования.
"Я думаю, что в ближайшие два-три года это возможно, потому что ведутся работы уже по модернизации этого комплекса. Если сегодня он требует достаточно много машин обеспечения, то скоро он будет достаточно компактный, и, возможно, мы его также представим широкой публике", — сказал он в интервью, опубликованном на сайте телеканала "Звезда", комментируя вопрос о возможности демонстрации комплекса на параде на Красной площади.
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