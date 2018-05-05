«Кинжалы» заступили на дежурство

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Десять МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами стоят на опытно-боевом дежурстве 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Десять самолетов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" уже стоят на опытно-боевом дежурстве, заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов.
"МиГ-31 — ее носитель, этот самолет наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах. В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации", — сказал Борисов телеканалу "Звезда".
По его словам, это один из четырех образцов новых вооружений, о которых рассказывал Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
"Это современное оружие: гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны. Неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом", — добавил Борисов.

Гиперзвуковая ракета "Кинжал"

Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия во время послания Федеральному собранию в начале марта.
Ракета способна развивать скорость в десять Махов (десять скоростей звука) и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
Ракеты "Кинжал" могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника. В прошлом декабре комплекс заступил на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.
Девятого мая истребители МиГ-31К с комплексом "Кинжал" примут участие в параде Победы в Москве.
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