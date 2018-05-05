Подъемный кран рухнул на головной фрегат ВМС Индии

Подъемный кран рухнул на головной фрегат проекта 17А для ВМС Индии

В результате инцидента был сильно поврежден сам корабль, а также сам кран.

На индийском судостроительном предприятии в Колкате главный подъемный кран, который весит 250 тонн, обрушился на корпус строящегося головного фрегата нового проекта 17А ВМС Индии

Как сообщает портал Defence Aviation Post, кран сильно повредил корабль и корпусный цех, а также полностью заблокировал оба сухих строительных дока.

Инцидент произошел 17 апреля, но известно о нем стало только в начале мая, так как происшествие тщательно скрывало руководство верфи. Отмечается, что в тот день дул сильнейший штормовой ветер, достигавший скорости в 28 м/с.

По словам экспертов, происшествие может серьезно повлиять на сроки постройки фрегатов. Только изготовление, доставка и установки нового крана займет не меньше 30 месяцев.