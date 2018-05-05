В России появится новая дивизия

Ульяновскую 31-ю бригаду ВДВ переформируют в дивизию к 2023 году

К 2023 году в соответствии с планом строительства Воздушно-десантных войск до 2030 года планируется переформировать 31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду в 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию. Об этом заявил в субботу глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов на торжественном митинге по случаю 25-летия передислокации 104-й гвардейской воздушно-десантной ордена Кутузова второй степени дивизии из Республики Азербайджан Ульяновск и 20-летия со дня образования правопреемницы соединения 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

"Сегодня, когда утвержден план строительства Воздушно-десантных войск до 2030 года, мы должны ожидать, что к 25-летию бригады в 2023 году мы возродим вновь теперь уже 104-ю десантно-штурмовую дивизию, которая планирует разместиться в трех городах — Ульяновске, Пензе и Оренбурге", — сказал Шаманов.

"Мы также возродим 345-й легендарный полк, который успешно выполнял боевые задачи в Афганистане. Это будет дань подвигу и героизму этих замечательных людей", — добавил глава комитета.

Он сообщил, что недавно на встрече с президентом России в Санкт-Петербурге от имени ветеранского сообщества обратился к нему с предложением дать политическую оценку почти 10-летнему пребыванию советских войск в Афганистане в связи с 30-летием вывода их из этой страны, которое будет отмечаться в 2019 году. "Президент России с этим согласился", — заявил Шаманов.

Как председатель комитета Госдумы по обороне, он заверил нынешнее поколение профессиональных защитников Отечества в том, что они могут быть уверены в своем завтрашнем дне.

Шаманов отметил решающую роль личного состава 31-й бригады в том, что в российском обществе военнослужащих стали называть "вежливые люди". "Это сделали вы, возвращая Крым в родную гавань", — подчеркнул глава комитета Госдумы, обращаясь к стоящим в строю десантникам.