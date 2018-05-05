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Американский флот получит лазерное оружие
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Американский флот намерены оснастить лазерным оружием 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Ronald A. Dallatorre
ВМС США планируют установить лазерное оружие Helios на свои боевые корабли в качестве замены пушкам и ракетным установкам, пишет Daily Star со ссылкой на американских военных.
Ожидается, что лазерная система Helios придет на смену зенитному артиллерийскому комплексу Phalanx MK-15 и сможет защищать корабли от множества различных угроз.
"Речь идет о лазерах, которые теперь имеют мощность и структуру луча, необходимые для защиты от беспилотных летательных аппаратов, небольших кораблей, а также некоторых вооружений ближнего действия", — отметил источник издания.
Использование Helios освободит американский флот от необходимости хранить боеприпасы на судне, говорится в статье. Тем не менее, специалисты указывают на то, что ВМС США еще не готовы к таким нововведениям. Так, по словам эксперта Центра стратегических и бюджетных оценок Марка Ганзингера, США на данный момент не разработали "адекватное электроснабжение" для лазерного оружия.
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