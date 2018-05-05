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Украина выдвинула России «лазерное» обвинение
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РФ обвинили в использовании «нового лазерного оружия» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр внутренних дел Арсен Аваков заподозрил Россию в применении лазерного оружия против украинских пограничников на востоке Украины. Во время брифинга он сообщил, что принимал участие в награждении пограничников в честь 100-летия Госпогранслужбы Украины и узнал, что один из них был поражен лазерным оружием, сообщает издание «Сегодня».
По словам министра, это некое новое российское оружие, которое поражает сетчатку глаза бойцов.
«Особенно для пограничников это актуально, потому что они все время смотрят в приборы», — заявил Аваков, подчеркнув, что это не первый, не второй и не третий случай среди украинских военнослужащих.
«Мы принимаем сейчас контрмеры, но констатируем, что российский агрессор применяет против нас новое оружие», — сказал он.
>> Российские боевые лазеры превзошли американское лазерное оружие
Украинский министр констатировал, что до конца непонятно, «что применяется конкретно». Однако военных уже инструктировали о необходимости ставить фильтры, приборы, использовать защитные очки.
«Такой лазерный луч поражает всегда неожиданно. Это варварство — лишить человека зрения», — заявил он.
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