США восстанавливают Второй флот из-за России

Соединённые Штаты объявили о восстановлении Второго флота, расформированного в 2011 году в целях экономии, передаёт CNN . Как отмечает канал, ВМС США сообщили о своих планах на фоне повышенной напряжённости с Россией , а также на фоне опубликованной недавно стратегии национальной обороны, в которой говорится о возвращении к соперничеству великих держав.

На фоне повышенной напряжённости с Россией ВМС США объявили о восстановлении Второго флота, который будет отвечать за военно-морские силы, находящиеся вдоль восточного побережья и на севере Атлантического океана, сообщает CNN.

Эти зоны, как отмечается в статье, считаются критически важными для борьбы с растущей угрозой со стороны России.

«Наша стратегия национальной обороны ясно даёт понять, что мы вернулись в эпоху соперничества великих держав, поскольку сфера безопасности продолжает становиться всё более сложной и ставит перед нами всё больше вызовов, — заявил командующий военно-морскими операциями адмирал Джон Ричардсон во время состоявшейся в Норфолке церемонии смены командования. — Именно поэтому сегодня мы ставим на ноги Второй флот, чтобы среагировать на эти изменения, особенно в Северной Атлантике».

Министерство обороны США также объявило о том, что Вашингтон предложил разместить в Норфолке Объединённое командование силы НАТО в Атлантике, о создании которого недавно договорились члены альянса.

Официальный представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл заявил, что НАТО проводит переориентацию на Атлантику, «признавая соперничество великих держав, спровоцированное возрождающейся Россией».

Администрация Трампа в новой стратегии национальной обороны отнесла противодействие России и Китаю к приоритетным задачам.

Между тем представитель ВМС США заявил CNN, что «возвращение к соперничеству великих держав» требует от Америки сосредоточиться на Атлантике.

Как напоминает издание, в 2011 году Второй флот был расформирован в связи с изменением стратегической обстановки, а также в целях экономии. Этот флот был изначально создан после Второй мировой войны как Второй оперативный флот, а затем в 1950 году его переименовали во Второй флот, причём его первостепенной задачей стала поддержка НАТО, сообщает CNN.