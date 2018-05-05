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Раскрыты пугающие данные о количестве самоубийств в ВСУ
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Раскрыты пугающие данные о количестве самоубийств в ВСУ 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Более 30 украинских военных покончили жизнь самоубийством с начала 2018 года, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"С начала 2018 года совершили суицид 33 военнослужащих в ВСУ, Нацгвардии и других военных формированиях", — написал он в Facebook.
Матиос отметил, что 24 самоубийства были зафиксированы в зоне военной операции в Донбассе. По словам главного военного прокурора, министр обороны прикладывает все усилия для реабилитации военных от последствий посттравматических расстройств.
Ранее Матиос сообщил, что с начала военной операции в Донбассе погибли около 3,8 тысячи военнослужащих, 554 покончили с собой.
Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.
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