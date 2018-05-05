Раскрыты пугающие данные о количестве самоубийств в ВСУ

Анатолий Матиос. Более 30 украинских военных покончили жизнь самоубийством с начала 2018 года, сообщил главный военный прокурор Украины

"С начала 2018 года совершили суицид 33 военнослужащих в ВСУ, Нацгвардии и других военных формированиях", — написал он в Facebook.

Матиос отметил, что 24 самоубийства были зафиксированы в зоне военной операции в Донбассе. По словам главного военного прокурора, министр обороны прикладывает все усилия для реабилитации военных от последствий посттравматических расстройств.

Ранее Матиос сообщил, что с начала военной операции в Донбассе погибли около 3,8 тысячи военнослужащих, 554 покончили с собой.