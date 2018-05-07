Украинские военные подорвались на мине в Донбассе

Группа украинских военнослужащих попала в засаду и подорвалась на мине в Донбассе во время патрулирования. В результате один человек погиб, двое получили ранение, сообщает в Facebook пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС) страны.

На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которому ополченцы открыли огонь. После короткой перестрелки украинские бойцы стали преследовать ополченцев и убили троих. «Подразделения Объединенных сил приведены в полную боевую готовность», — заключили в пресс-центре.

Тип взрывного устройства не установлен.