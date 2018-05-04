Российскую армию вооружили мобильной станцией для подавления локаторов

Российские войска радиоэлектронной борьбы вооружили мобильной станцией‐трансформером «Дивноморье». Как сообщил сайт «Русская планета», система позволяет подавлять локаторы вражеских самолетов и беспилотников, а также создавать помехи для спутников.

Станция полностью автоматизирована. При обнаружении цели она самостоятельно анализирует сигнал, определяет его направление и мощность излучения.