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Российскую армию вооружили мобильной станцией для подавления локаторов
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Российскую армию вооружили мобильной станцией для подавления локаторов 

360tv.ru 1 час назад
Российские войска радиоэлектронной борьбы вооружили мобильной станцией‐трансформером «Дивноморье». Как сообщил сайт «Русская планета», система позволяет подавлять локаторы вражеских самолетов и беспилотников, а также создавать помехи для спутников.
Станция полностью автоматизирована. При обнаружении цели она самостоятельно анализирует сигнал, определяет его направление и мощность излучения.
Ракетные комплексы С-400 и ракетно-пушечные системы «Панцирь-С» доставят в Крым. Таким образом доля новейшего вооружения в округе превысит 63 процента, а к концу года ожидается, что достигнет 70 процентов.
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