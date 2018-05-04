На Северном флоте пройдут предгенеральные репетиции военных парадов

Репетиции состоятся сегодня в гарнизонах Северного флота: городе-герое Мурманске и в главной базе — Североморске

Сегодня в гарнизонах Северного флота: городе-герое Мурманске и в главной базе — Североморске — состоятся предгенеральные репетиции военных парадов, посвящённых Дню Победы.

В Североморске репетиция пройдет на Приморской площади в 16:00, в Мурманске, чтобы не мешать проезду общественного транспорта в час пик, — на проспекте Ленина в 20:00.

Мурманская репетиция состоится под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова , который будет принимать военный парад 9 мая.

В Североморске репетицию возглавит начальник штаба флота контр-адмирал Владимир Гришечкин.

9 мая в честь 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в военных парадах примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих Северного флота, сотрудников силовых структур, ДОСААФ России , а также нахимовцы, кадеты и юнармейцы. Второй год подряд в составе парадных колонн пройдут женщины-военнослужащие.

Откроет шествие пеших колонн в Мурманске рота барабанщиков, подготовленных из воспитанников Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища, которые впервые будут участвовать в военном параде. Также особенностью торжественного мероприятия станет участие исторических взводов и военных реконструкторов, одетых в историческую форму бойцов Красной Армии.

В состав механизированной колонны войдёт восстановленная на Северном флоте историческая бронетехника и современные образцы военной и специальной техники: танки Т-72Б3, береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-400 и другие.