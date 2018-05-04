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Киев использует в Донбассе запрещенные «Фантомы»
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Киев использует в Донбассе запрещенные «Фантомы» 

Вести.Ru 23 часа назад
Фото: Беспилотник.org
Подразделения ВСУ продолжают использовать беспилотнки "Лелека-100" и "Фантом" для разведки в районе линии соприкосновения с ЛНР. По словам представителя народной милиции республики Андрея Марочко, летательные аппараты были обнаружены в районах Трехизбенки и Светлодарска.
Марочко также призвал представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отреагировать на то, что киевские силовики размещают вооружение у жилых домов. Он уточнил, что минометный обстрел поселка Донецкий шел с позиций, которые были устроены на улице среди жилых домов.
По данным народной милиции, за прошедшие сутки украинская сторона выпустила по ЛНР более 40 боеприпасов, нарушив условия перемирия четыре раза. Согласно договоренностям, использовать беспилотники на линии соприкосновения могут только наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает ТАСС.
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