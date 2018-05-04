Киев использует в Донбассе запрещенные «Фантомы»

Подразделения ВСУ продолжают использовать беспилотнки "Лелека-100" и "Фантом" для разведки в районе линии соприкосновения с ЛНР. По словам представителя народной милиции республики Андрея Марочко, летательные аппараты были обнаружены в районах Трехизбенки и Светлодарска.

Марочко также призвал представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отреагировать на то, что киевские силовики размещают вооружение у жилых домов. Он уточнил, что минометный обстрел поселка Донецкий шел с позиций, которые были устроены на улице среди жилых домов.