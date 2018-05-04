Ещё
Российские военные помогли ОЗХО в Думе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские военные сохранили места предполагаемых химатак в Думе для ОЗХО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik / Nour Molhem
Российские военные обеспечили "неприкосновенность и сохранность" всех предметов и территорий в городе Дума в Сирии, где якобы произошла химатака, для работы комиссии ОЗХО, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Офицерами российского Центра по примирению враждующих сторон и военной полиции обеспечена неприкосновенность и сохранность всех предметов и мест предполагаемых химатак, обнаруженных в Думе после освобождения от боевиков", — сказал Конашенков на брифинге.
Он подчеркнул при этом, что "данные задачи" российские военнослужащие выполняли зачастую с риском для жизни.
По словам Конашенкова, инспекторам ОЗХО был предоставлен полный и беспрепятственный доступ во все интересовавшие их районы, здания и помещения, где они работали столько времени, сколько им было необходимо.
"Российскими военнослужащими военной полиции и Центра примирения было сделано всё для обеспечения безопасной работы миссии ОЗХО в сирийской Думе", — добавил официальный представитель Минобороны России.
РИА Новости: последние новости
В Сирии разбился российский истребитель, оба пилота погибли Пекин опроверг сообщения, что пилотов США слепили лазерами с китайской базы Эксперт: "Кинжал" поражает корабли противника со 100-процентным результатом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов139
Пекин уступает под напором Трампа137
ФСБ предотвратила теракты в Ярославле53
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту233
Сотрудницу полиции застали за блатной песней167
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение