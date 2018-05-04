Российские военные помогли ОЗХО в Думе

Российские военные обеспечили "неприкосновенность и сохранность" всех предметов и территорий в городе Дума в Сирии, где якобы произошла химатака, для работы комиссии ОЗХО, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Офицерами российского Центра по примирению враждующих сторон и военной полиции обеспечена неприкосновенность и сохранность всех предметов и мест предполагаемых химатак, обнаруженных в Думе после освобождения от боевиков", — сказал Конашенков на брифинге.
Он подчеркнул при этом, что "данные задачи" российские военнослужащие выполняли зачастую с риском для жизни.
По словам Конашенкова, инспекторам ОЗХО был предоставлен полный и беспрепятственный доступ во все интересовавшие их районы, здания и помещения, где они работали столько времени, сколько им было необходимо.
"Российскими военнослужащими военной полиции и Центра примирения было сделано всё для обеспечения безопасной работы миссии ОЗХО в сирийской Думе", — добавил официальный представитель Минобороны России.