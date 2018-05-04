Британский беспилотник сможет летать в течение года

В Великобритании создадут беспилотник, способный год находиться в воздухе

Британские компании BAE Systems и Prismatic заявили о планах по разработке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на солнечных батареях, способного непрерывно находиться в воздухе на протяжении года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба BAE Systems.

"Инженеры BAE Systems и Prismatic будут работать сообща для разработки нового высотного БПЛА дальнего радиуса действия PHASA-35. Работы, чтобы подготовить первое воздушное судно для летных испытаний в 2019 году, уже ведутся", — говорится в сообщении.

Беспилотник сможет выполнять широкий спектр задач, в том числе осуществлять наблюдение и поддерживать связь в удаленных районах.

Согласно задумке разработчиков, размах крыльев беспилотника составит 35 метров, вес — 150 кг. В компании отметили, что легкость и эффективность аппарата позволит ему подниматься на большие высоты и находиться в воздухе продолжительное время.