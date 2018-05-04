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«Иван Грен» завершил морские испытания
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Построенный в Калининграде корабль «Иван Грен» завершил морские испытания 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, успешно выполнил программу морских государственных испытаний и вернулся на завод, сообщил журналистам представитель предприятия Сергей Михайлов.
"Завершена морская часть государственных испытаний большого десантного корабля "Иван Грен". Во время морских испытаний работа систем и комплексов корабля была предъявлена государственной приёмочной комиссии министерства обороны РФ. Испытания проходили в Балтийском море при участии сдаточной команды завода и экипажа корабля", — рассказал Михайлов.
Государственные испытания БДК "Иван Грен" начались в ноябре 2017 года, однако в конце декабря были приостановлены заказчиком для решения выявленных технических проблем. В марте на основании заключения специально созданной экспертной комиссии ВМФ по всем проблемным вопросам были оформлены решения заказчика, что позволило 3 апреля возобновить госиспытания.
Михайлов отметил, что в настоящее время БДК "Иван Грен" находится на акватории завода, на его борту начаты работы по ревизии технических средств и окончательной отделке. Планируется, что передача корабля заказчику состоится до конца мая.
БДК "Иван Грен" — головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен по заказу Минобороны РФ на ПСЗ "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года.
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