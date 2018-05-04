Построенный в Калининграде корабль «Иван Грен» завершил морские испытания

"Завершена морская часть государственных испытаний большого десантного корабля "Иван Грен". Во время морских испытаний работа систем и комплексов корабля была предъявлена государственной приёмочной комиссии министерства обороны РФ. Испытания проходили в Балтийском море при участии сдаточной команды завода и экипажа корабля", — рассказал Михайлов.

Государственные испытания БДК "Иван Грен" начались в ноябре 2017 года, однако в конце декабря были приостановлены заказчиком для решения выявленных технических проблем. В марте на основании заключения специально созданной экспертной комиссии ВМФ по всем проблемным вопросам были оформлены решения заказчика, что позволило 3 апреля возобновить госиспытания.

Михайлов отметил, что в настоящее время БДК "Иван Грен" находится на акватории завода, на его борту начаты работы по ревизии технических средств и окончательной отделке. Планируется, что передача корабля заказчику состоится до конца мая.