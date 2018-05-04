Балтфлот получил на вооружение «Искандер-М»

Балтфлот в Калининградской области получил на вооружение «Искандер-М»

Армейский корпус Балтийского флота в Калининградской области получил на вооружение оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», сообщил военный источник.

«В минувший четверг в ходе ночной тренировки Парада Победы общественности Калининграда специально продемонстрировали несколько боевых машин комплекса «Искандер-М». Жители российского эксклава должны видеть и понимать, что на защите региона стоят самые современные образцы вооружения армии России», — передает источник «Интерфакс».

Он отметил, что комплексы «Искандер» были доставлены в Калининградскую область в начале года и стоят на вооружении 152-й гвардейской ракетной бригады, дислоцированной в городе Черняховске

Напомним, Россия в конце января завершила строительство парковых зон для ракетных комплексов «Искандер-М» в Северной Осетии и Калининградской области.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к «транспарентности» в вопросе размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия не обязана предоставлять НАТО информацию о размещении ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области; оснований для такого обмена данными нет, ведь альянс не предпринимает «реальных» действий для начала конструктивного диалога.

Глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов заявил, что Россия не должна делиться с НАТО планами по размещению ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.