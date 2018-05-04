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Балтфлот получил на вооружение «Искандер-М»
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Балтфлот в Калининградской области получил на вооружение «Искандер-М» 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Армейский корпус Балтийского флота в Калининградской области получил на вооружение оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», сообщил военный источник.
«В минувший четверг в ходе ночной тренировки Парада Победы общественности Калининграда специально продемонстрировали несколько боевых машин комплекса «Искандер-М». Жители российского эксклава должны видеть и понимать, что на защите региона стоят самые современные образцы вооружения армии России», — передает источник «Интерфакс».
Он отметил, что комплексы «Искандер» были доставлены в Калининградскую область в начале года и стоят на вооружении 152-й гвардейской ракетной бригады, дислоцированной в городе Черняховске.
Напомним, Россия в конце января завершила строительство парковых зон для ракетных комплексов «Искандер-М» в Северной Осетии и Калининградской области.
Позже министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия разместила в Калининградской области ракетный комплекс «Искандер». Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил эту информацию.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к «транспарентности» в вопросе размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия не обязана предоставлять НАТО информацию о размещении ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области; оснований для такого обмена данными нет, ведь альянс не предпринимает «реальных» действий для начала конструктивного диалога.
Глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов заявил, что Россия не должна делиться с НАТО планами по размещению ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что означает для НАТО и стран Прибалтики развертывание «Искандеров».
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