F-35 оказались беззащитны перед зенитной артиллерией

Американский журнал The National Interest рассказал еще об одной уязвимости новейшего малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.

Ракеты класса "земля-воздух" — эти высокотехнологичные убийцы самолетов — привлекают все больше внимания, пишет автор статьи Майкл Пек . Однако ВВС США напомнили, что зенитная артиллерия также остается серьезной угрозой.

Этим и объясняется запуск нового проекта по обнаружению батарей зенитной артиллерии, инициированный Военно-воздушными силами Соединенных Штатов. Цель проекта — создание бортового локатора, способного отслеживать траекторию зенитных снарядов до места их запуска.

В тексте заявки не упоминается F-35, однако сам проект стал частью программы по закупке этих самолетов. Также в списке ключевых слов в конце заявки можно заметить F-22.

Это не случайность, уверен обозреватель Дэн Гразье. По его словам, F-35 уязвим для огня с земли.

Эта проблема касается не только F-35. По данным ВВС США, перспективные самолеты ждет мрачное будущее. Зенитная артиллерия уже сейчас способна поражать цели на высоте более десяти тысяч метров, в будущем она станет еще более смертоносной за счет развития новых технологий.

Сейчас пилоты могут обнаружить зенитную артиллерию только тогда, когда вокруг них начинают рваться снаряды. Замаскированные орудия обнаружить еще сложнее, что затрудняет их подавление. И все же у зенитной артиллерии есть некоторые особенности, которые ВВС могут использовать для ее обнаружения. К примеру, зенитные орудия размещаются на определенных участках местности. Кроме того, при соблюдении ряда условий их можно отследить при помощи радара, чем и собираются воспользоваться ВВС США.

Для обнаружения зенитных батарей будут использоваться технологии, которые уже применяются при создании сухопутных РЛС, используемых для обнаружения противотанковых комплексов и артиллерийских установок.

Любопытно, что в заявке ВВС США предлагается использовать для обнаружения зенитных батарей радиолокатор ганшипа AC-130 или метеорологические радары X-диапозона.

Многие эксперты сомневаются в том, что ВВС должны подвергать свои самолеты опасности. По мнению Дэна Гразье, современное оружие большой дальности нивелирует проблему зенитной артиллерии.

С другой стороны, бывают ситуации, когда у войск на земле возникли проблемы, а ракеты большой дальности не могут быть применены. В Афганистане истребителям, например F-16 и F/A-18, порой приходилось использовать свои пушки на малой высоте. Кроме того, существуют транспортные самолеты и вертолеты, которые очень уязвимы для огня зенитной артиллерии.

До тех пор, пока зенитная артиллерия остается угрозой, существует необходимость ее обнаружения и подавления, подытоживает автор статьи Майкл Пек.