Ракетный катер ТОФ выполнил учебные стрельбы

Ракетный катер Тихоокеанского флота выполнил учебные артиллерийские стрельбы в Японском море

Экипаж ракетного катера «Р-18» Тихоокеанского флота в рамках контрольной проверки качества отработки элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению), провел тренировку с выполнением боевых упражнений.

В море экипаж катера совершенствовал организацию ведения морского боя с надводным кораблем условного противника в условиях противодействия его авиации.

Получив допуск к выполнению практических упражнений «Р-18» в одном из полигонов боевой подготовки, катер провёл артиллерийскую стрельбу по буксируемому корабельному щиту, имитирующему надводную цель, а затем, в ходе учения по противовоздушной обороне, применил артиллерию для поражения сбрасываемой парашютной мишени.

Также экипаж отработал уничтожение морской плавающей мины, провёл тренировки по борьбе за живучесть и оказанию помощи человеку за бортом.