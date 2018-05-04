Ещё
Су-22 отработают бреющие полеты над Эстонией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Советские истребители отработают бреющие полеты над Эстонией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Estonian Defence Forces/ Ardi Hallismaa
В рамках учений "Еж-2018" (Siil-2018), в которых принимают участие военнослужащие стран НАТО, польские летчики на истребителях советского производства Су-22 отработают бреющие полеты над территорией Эстонии, сообщает Sputnik Эстония.
"Полеты будут проходить до полудня на высоте менее 150 метров и по возможности на удалении от населенных пунктов. Для проведения учений ВВС, в том числе на бреющем полете, государства-члены НАТО выделяют определенные зоны в своем воздушном пространстве", говорится в сообщении пресс-службы учений.
Согласно легенде начавшихся в среду, 2 мая, самых масштабных за всю историю Эстонии военных учений Siil-2018 ("Ёж-2018"), президент несуществующего в реальности государства Murinius обвинил Эстонию и Латвию во вмешательстве во внутренние дела его страны и заявил о начале военных действий против них.
"Напавшее" на Эстонию государство Murinius входит в военно-политический союз Occasus. Туда же входят еще три государства — Plumbeus, Griseus и Cinereus, которые разделяют одну культуру и историю. Кроме того, их объединяет между собой "противостояние западной культуре" и "основным ценностям демократии", в чем бы они ни состояли.
Защитить Эстонию должны более 15 тысяч участников учений, в число которых вошли военнослужащие Сил обороны республики, добровольцы военизированной государственной организации Kaitseliit ("Союз обороны"), резервисты, полицейские, спасатели, а также союзники по НАТО и партнеры альянса из 15 стран: Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии. В общей сложности "на помощь" Эстонии прибыли около двух тысяч иностранных военных.
РИА Новости: последние новости
В Сирии разбился российский истребитель, оба пилота погибли Эксперт: "Кинжал" поражает корабли противника со 100-процентным результатом Американских пилотов в Джибути слепили лазерами с базы КНР, заявил Пентагон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно251
Россия отказалась от союзов с Китаем334
Литва переименовала Грузию45
Названа основная версия гибели блогера Макушина7
Киркоров ответил недоброжелателям85
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение