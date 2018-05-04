В Евросоюзе может появиться собственная армия

В руководстве Евросоюза возобновились дискуссии о целесообразности проведения серии масштабных реформ в военной области, а также слиянии отдельных армий государств — членов Евросоюза в одну единую силу, сообщают немецкие СМИ.

Такую мысль озвучил председатель Европарламента Антонио Таяни. Он убеждён, что без единой армии ЕС обречён и просуществует совсем недолго. Также еврочиновник предложил ввести в кратчайшие сроки европейский эквивалент «плана Маршалла» для стран Африки.

«Европе в долгосрочной перспективе нужна собственная армия, — уверен Таяни. — Для этого нам нужно время, завтра это не произойдёт. Сегодня в ЕС есть 28 армий, скоро их будет 27, и все они делают более или менее одно и то же. Можно сэкономить значительные средства и одновременно стать активнее и сильнее на мировой арене, если сотрудничать лучше. В 1954 году Франция выступила против европейской армии, теперь нам нужно принять это решение заново».

Помимо этого, Еврокомиссия , по словам Таяни, должна полностью реформировать процессы внутреннего взаимодействия в организации. В частности, речь идёт о значительном сокращении финансирования для тех стран, которые, по мнению еврочиновника, подрывают основы правового государства. В качестве наиболее точного примера он назвал Венгрию или Польшу

«Привязывать распределение европейских денег к условиям — это правильно, — заявил Таяни. — Солидарность должен проявлять не только Запад в отношении Востока, но и наоборот. Восточноевропейские страны получают много денег от ЕС. Взамен они должны быть хотя бы солидарными».

Приоритетом для европейской политики, по мнению чиновника, должна оставаться тема беженцев. Он убеждён, что в ближайшее время объединению придётся столкнуться с новой волной миграции, которая может подорвать культурную уникальность и социально-экономическую устойчивость Европы.