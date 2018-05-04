Новые «Терминаторы» поступили в ВВО

Партия новых Ми-8амтш «Терминатор» поступили в авиационные части Восточного военного округа

Экипажи получили новые боевые машины на заводе в Улан-Удэ и перегнали вертолеты в пункты постоянной дислокации.

В авиационные части армейской авиации Восточного военного округа поступила крупная партия новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».

Несколько винтокрылых машин будут нести службу в вертолетной авиачасти округа, дислоцированной в Забайкальском крае , остальные машины отправились в авиачасть в Приморском крае

Экипажи получили новые боевые машины на заводе в Улан-Удэ и перегнали вертолеты в пункты постоянной дислокации, в ближайшее время летчики проведут облет на аэродромах базирования.

Вертолет Ми-8АМТШ разработан на базе многоцелевого вертолета Ми-8АМТ, конструкторы оставили десантно-высадочные возможности, добавив комплекс управляемого вооружения, аналогичный вертолету Ми-24, а также усиленную броневую защиту и новую авионику.

Экипаж винтокрылой машины три человека: командир, второй пилот и борттехник, выполняющий также функции стрелка пулеметных установок.